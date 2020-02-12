Политика

20:46 12.02.2020

Отношения Украины и Евросоюза должны выйти на качественно новый уровень - еврокомиссар Варгеи

1 мин читать
Отношения Украины и Евросоюза должны выйти на качественно новый уровень - еврокомиссар Варгеи

Европейская комиссия придает особый приоритет отношениям с Украиной и нацелена на содействие в вопросах усиления экономики и развития инвестиционного потенциала, заявил европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи после встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в Киеве в среду.

Варгеи также заявил, что на должности еврокомиссара планирует вывести отношения Украины и Европейского Союза на качественно новый уровень, сообщила пресс-служба МИД Украины.

Пристайко в свою очередь подчеркнул стремление Украины наполнить отношения с Евросоюзом новыми амбициозными проектами, направленными на украинских граждан и бизнес.

Стороны обсудили дальнейшую интеграцию Украины в Евросоюз, в частности в секторальной и торгово-экономической сферах, и продолжение поддержки реформ. Также были скоординированы дальнейшие шаги, направленные на заключение Соглашения об общем авиационном пространстве, Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, модернизации зоны свободной торговли и углубление таможенного сотрудничества.

Также комиссар заверил в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и усилий по восстановлению мира на Донбассе.

Теги: #евросоюз #отношения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:54 05.02.2020
Более 30% украинцев считают дружественными к Украине Беларусь, Польшу, Германию и США, а РФ назвали враждебной более 70% - соцопрос

Более 30% украинцев считают дружественными к Украине Беларусь, Польшу, Германию и США, а РФ назвали враждебной более 70% - соцопрос

07:47 03.02.2020
Казахстан и США ждет успешное сотрудничество – Помпео

Казахстан и США ждет успешное сотрудничество – Помпео

13:02 28.01.2020
ЕС расширил санкционный список еще на 7 лиц, причастных к незаконным выборам в оккупированном Крыму

ЕС расширил санкционный список еще на 7 лиц, причастных к незаконным выборам в оккупированном Крыму

23:58 19.01.2020
Зеленский считает, что между Украиной и Израилем очень крепкие отношения

Зеленский считает, что между Украиной и Израилем очень крепкие отношения

20:30 19.01.2020
Джонсон заявил Путину о невозможности нормализации отношений, пока РФ не откажется от "дестабилизирующих действий"

Джонсон заявил Путину о невозможности нормализации отношений, пока РФ не откажется от "дестабилизирующих действий"

20:50 08.01.2020
Фон дер Ляйен предупредила Джонсона о последствиях Brexit

Фон дер Ляйен предупредила Джонсона о последствиях Brexit

19:55 18.12.2019
Депутаты Европарламента предупреждают об опасности для децентрализации введения института префектов

Депутаты Европарламента предупреждают об опасности для децентрализации введения института префектов

19:46 18.12.2019
Брюссель готов углублять с Киевом секторальное сотрудничество, однако не за счет ранее взятых, но еще не выполненных обязательств

Брюссель готов углублять с Киевом секторальное сотрудничество, однако не за счет ранее взятых, но еще не выполненных обязательств

19:05 18.12.2019
В четверг Совет ЕС формализует продолжение на полгода секторальных санкций для России

В четверг Совет ЕС формализует продолжение на полгода секторальных санкций для России

20:12 17.12.2019
ЕС постарается сделать все зависящее для заключения торговой сделки с Лондоном до конца 2020г - Барнье

ЕС постарается сделать все зависящее для заключения торговой сделки с Лондоном до конца 2020г - Барнье

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Арахамия заявил, что его слова о возобновлении поставок воды в Крым были вырваны из контекста

"Голос" предлагает Раде создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий российской вооруженной агрессии

Ермак: я буду и дальше заниматься внешней политикой, Украина должна оставаться в центре внимания и стать "инвестиционной Меккой"

Минские соглашения дают возможность сегодня требовать от России мира – Порошенко

Никаких законов, которые бы ограничивали свободу слова в Украине, принято не будет – глава Офиса президента Ермак

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко и Власенко внесли законопроект о госрегистрации субъектов лоббирования в Украине

Арахамия заявил, что его слова о возобновлении поставок воды в Крым были вырваны из контекста

В Парламенте собрали 219 подписей за отставку Артёма Сытника - Илья Кива

Политика санкций ЕС в отношении РФ не изменится, пока не будет прогресса в Минском процессе, заверяет еврокоммисар Варгеи

Верховенство права и стабильность правовой системы Украины являются ключевыми условиями увеличения инвестиций компаний ЕС – еврокомиссар Варгеи

Временно оккупированные территории не являются препятствием для укрепления отношений ЕС и Украины – еврокомиссар Варгеи

Еврокомиссия считает экономическое развитие Украины высоким приоритетом – еврокомиссар Варгеи

Еврокомиссар Варгеи и Зеленский обсудили реформы в Украине

Еврокомиссар Варгеи и Зеленский обсудили реформы и проблемы нацменшинств в Украине

Разумков: Реформа децентрализации является механизмом создания эффективного управления на местах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА