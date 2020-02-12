Политика

19:41 12.02.2020

Тимошенко и Власенко внесли законопроект о госрегистрации субъектов лоббирования в Украине

1 мин читать
Тимошенко и Власенко внесли законопроект о госрегистрации субъектов лоббирования в Украине

Народные депутаты фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3059 о государственной регистрации субъектов лоббирования и осуществления лоббирования в Украине, сообщается на официальном сайте партии "Батькивщина".

"На основе американского закона о раскрытии лоббистской деятельности мы подготовили наш законопроект, адаптировав его к украинским реалиям. Если мы хотим знать, кто кукловодит сегодня нашими министрами, президентом, депутатами - нам нужно этот закон немедленно принимать и мы будем на этом настаивать", - подчеркнула лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве.

Она отметила, что представленный проект закона предусматривает создание единого открытого реестра лоббистов - людей, отстаивающих интересы отдельных государств и компаний; лоббист обязан зарегистрироваться сам и регистрировать каждый свой контракт; чиновник получает право поинтересоваться у каждого своего посетителя, не является ли он лоббистом.

"Я уверена: если мы сможем достаточно быстро этот закон принять, это поможет нам защитить наши недра, наши предприятия, наши ресурсы и самое главное - защитить нашу украинскую землю. В стране надо наводить порядок, потому что сегодня к нам едут аферисты со всего мира, и каждый из них имеет целью наши с вами украинские ресурсы просто присвоить и использовать в частных интересах. Поэтому наша команда будет делать все возможное, чтобы защитить страну", - резюмировала Тимошенко.

Теги: #законотворчество #лоббизм #батькивщина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:29 11.02.2020
Назначение Ермака может означать переход власти на пророссийский курс, считают в "Батькивщине"

Назначение Ермака может означать переход власти на пророссийский курс, считают в "Батькивщине"

15:21 07.02.2020
Арахамия считает, что ущерб за сломанный Тимошенко микрофон должен быть возмещен,

Арахамия считает, что ущерб за сломанный Тимошенко микрофон должен быть возмещен,

13:11 06.02.2020
У президиума Рады произошла потасовка между нардепами "Батькивщины" и "Слуги народа"

У президиума Рады произошла потасовка между нардепами "Батькивщины" и "Слуги народа"

17:40 27.01.2020
"Батькивщина" предлагает ограничить максимальную зарплату руководителей бюджетных предприятий 10 минимальными зарплатами

"Батькивщина" предлагает ограничить максимальную зарплату руководителей бюджетных предприятий 10 минимальными зарплатами

16:53 23.01.2020
"Батькивщина" внесла законопроект, ограничивающий максимальную зарплату руководителям госпредприятий и госслужащим

"Батькивщина" внесла законопроект, ограничивающий максимальную зарплату руководителям госпредприятий и госслужащим

13:22 22.01.2020
Тимошенко инициирует создание ВСК по аудиту госкорпораций и госмонополий

Тимошенко инициирует создание ВСК по аудиту госкорпораций и госмонополий

12:46 22.01.2020
"Батькивщина" предлагает привязать зарплаты чиновников к минимальной зарплате в стране – Тимошенко

"Батькивщина" предлагает привязать зарплаты чиновников к минимальной зарплате в стране – Тимошенко

21:37 24.12.2019
Президент подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости

Президент подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости

15:54 23.12.2019
Тимошенко поздравила кандидатов от "Батькивщины" с победой на выборах в ОТГ

Тимошенко поздравила кандидатов от "Батькивщины" с победой на выборах в ОТГ

11:46 20.12.2019
У главы аграрного комитета Рады есть конфликт интересов по законопроекту о рынке земли, заявляют в "Батькивщине"

У главы аграрного комитета Рады есть конфликт интересов по законопроекту о рынке земли, заявляют в "Батькивщине"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Арахамия заявил, что его слова о возобновлении поставок воды в Крым были вырваны из контекста

"Голос" предлагает Раде создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий российской вооруженной агрессии

Ермак: я буду и дальше заниматься внешней политикой, Украина должна оставаться в центре внимания и стать "инвестиционной Меккой"

Минские соглашения дают возможность сегодня требовать от России мира – Порошенко

Никаких законов, которые бы ограничивали свободу слова в Украине, принято не будет – глава Офиса президента Ермак

ПОСЛЕДНЕЕ

Арахамия заявил, что его слова о возобновлении поставок воды в Крым были вырваны из контекста

В Парламенте собрали 219 подписей за отставку Артёма Сытника - Илья Кива

Политика санкций ЕС в отношении РФ не изменится, пока не будет прогресса в Минском процессе, заверяет еврокоммисар Варгеи

Верховенство права и стабильность правовой системы Украины являются ключевыми условиями увеличения инвестиций компаний ЕС – еврокомиссар Варгеи

Временно оккупированные территории не являются препятствием для укрепления отношений ЕС и Украины – еврокомиссар Варгеи

Еврокомиссия считает экономическое развитие Украины высоким приоритетом – еврокомиссар Варгеи

Еврокомиссар Варгеи и Зеленский обсудили реформы в Украине

Еврокомиссар Варгеи и Зеленский обсудили реформы и проблемы нацменшинств в Украине

Разумков: Реформа децентрализации является механизмом создания эффективного управления на местах

"Голос" предлагает Раде создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий российской вооруженной агрессии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА