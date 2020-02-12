Политика

16:03 12.02.2020

Верховенство права и стабильность правовой системы Украины являются ключевыми условиями увеличения инвестиций компаний ЕС – еврокомиссар Варгеи

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Верховенство права и стабильность украинской правовой системы являются ключевыми условиями увеличения инвестиций европейских компаний в Украину, считает европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

"Я бы сказал, что верховенство права и стабильность правовой системы являются ключевыми. Это базовый критерий, на который смотрят наши компании. Второе – это торговые возможности из страны и внутри нее, и все условия для торговли, связанные с этим", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Варгеи отметил, что во время визита в Киев 11-12 февраля он договорился с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком как можно быстрее упростить торговлю между ЕС и Украиной.

"Мы договорились с премьер-министром вчера, что мы приложим все возможные усилия, чтобы уже упростить торговлю – что касается таможенного сотрудничества, дорожного и железнодорожного сообщения, других административных тем, таких как, например, принятие промышленных стандартов. Мы ускорим работу, чтобы сделать возможности торговли реальными и осязаемыми очень быстро", - пояснил он.

Также еврокомиссар подчеркнул, что Украине очень важно осуществить все реформы, необходимые для бизнес-среды, продолжать судебную реформу, борьбу с коррупцией, провести реформу банковского законодательства. Он подчеркнул, что согласно существующей рамочной программе Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (Deep and Comprehensive Free Trade Areas, DCFTA - ИФ), у Украины уже есть огромная возможность создать и консолидировать реформы, создать сильную и устойчивую рыночную экономику.


Полный текст интервью с Варгеи будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #инвестиции #варгеи #еврокомиссар
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