Политика

15:42 12.02.2020

Временно оккупированные территории не являются препятствием для укрепления отношений ЕС и Украины – еврокомиссар Варгеи

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 Наличие временно оккупированных территорий Украины не является препятствием для продолжения и укрепления отношений Европейского Союза и Украины, сообщил европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

"Оккупированные территории не являются сами по себе препятствием для продолжения и усиления отношений ЕС и Украины. Потому я и здесь. И конечно, мы продолжим настаивать на необходимости восстановить контроль Украины над оккупированными территориями. И мы хотим, чтобы Россия отдала Украине назад эти территории", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Полный текст интервью с Варгеи будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #ес #украина #варгеи #оккупация
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