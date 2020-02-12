Политика

15:30 12.02.2020

Еврокомиссия считает экономическое развитие Украины высоким приоритетом – еврокомиссар Варгеи

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Европейская комиссия будет продолжать поддерживать Украину и считает ее экономическое развитие высоким приоритетом, заявил Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

"Я думаю, что у нас есть два главных сигнала. Первый: эта Еврокомиссия, как геополитическая Еврокомиссия, будет продолжать стоять на стороне Украины, и мы продолжим поддерживать Украину, ее территориальную целостность, ее суверенитет, и не существует никакого компромисса в выполнении Минского процесса… Второй важный новый сигнал от новой Еврокомиссии заключается в том, что мы считаем экономическое сотрудничество и экономическое развитие Украины высоким приоритетом", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он подчеркнул, что приветствует колоссальную работу президента Украины Владимира Зеленского в попытках разблокировать Минский процесс.

"Я думаю, что он совершил очень храбрый поступок, и заслуживает похвалы за это. Потому что, я считаю, что работа, которую он делает в этом направлении, очень важна", - добавил Варгеи.

Полный текст интервью с Варгеи будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #варгеи #еврокомиссар
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