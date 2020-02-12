Политика

14:54 12.02.2020

Еврокомиссар Варгеи и Зеленский обсудили реформы в Украине

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Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи и президент Украины Владимир Зеленский провели в Киеве встречу, на которой обсудили прогресс Украины в реформах.

"Для меня большая честь встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Провели отличную дискуссию; мы договорились укреплять экономическое сотрудничество для создания сильной и устойчивой экономики в Украине. Обсуждался прогресс в реформах, в том числе в судебной системе..", - написал еврокомиссар в "Твиттер" в среду.

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба главы украинского государства, во время встречи Зеленский и Варгеи подробно обсудили сотрудничество Украины и Европейского Союза и согласовали приоритеты взаимодействия на текущий год.

Среди них - подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о так называемом "промышленном безвизе", углубление сотрудничества в цифровой сфере, взаимодействие в рамках "Европейского зеленой соглашения", начало системного обновления приложений к Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

Стороны также обсудили прогресс в реализации системных реформ в Украине, в частности в контексте имплементации Соглашения об ассоциации, договорились о дальнейшей поддержке со стороны ЕС для обеспечения экономического роста страны.

Как отметил Зеленский, Украина ожидает инвестиционную поддержку Европейского Союза и государств-членов ЕС. Он также проинформировал Варгеи о сотрудничестве Украины с МВФ.

"У нас очень хорошие отношения с МВФ. Мы подробно обсуждаем все экономические инициативы и законопроекты, которые помогут ускорить экономический рост Украины", - отметил глава государства.

Теги: #зеленский #встреча #реформы #еврокомиссар
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