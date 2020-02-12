Еврокомиссар Варгеи и Зеленский обсудили реформы и проблемы нацменшинств в Украине

Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи и президент Украины Владимир Зеленский провели в Киеве встречу, на которой обсудили прогресс Украины в реформах и проблемы нацменшинств.

"Для меня большая честь встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Провели отличную дискуссию; мы договорились укреплять экономическое сотрудничество для создания сильной и устойчивой экономики в Украине. Обсуждался прогресс в реформах, в том числе в судебной системе, и необходимость поиска решения проблемы национальных меньшинств", - написал еврокомиссар на своей странице в Твиттере в среду.