Политика

14:04 12.02.2020

Разумков: Реформа децентрализации является механизмом создания эффективного управления на местах

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Разумков: Реформа децентрализации является механизмом создания эффективного управления на местах

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поддерживает реформу децентрализации в Украине как средство увеличить полномочия и возможности населенных пунктов

"Средства на это строительство на 2020 год предусмотрены, надеемся, что и в бюджете на 2021г эта тенденция сохранится. Но здесь многое зависит и от работы местной громады и власти. Населенные пункты благодаря реформе децентрализации получают больше полномочий и возможностей, ведь больше остается на местах", - отметил Разумков в среду во время ознакомления с ходом строительства новой общеобразовательной школы I-III ступеней в селе Гора Киевской области в среду.

Он также выразил поддержку продолжению реформы децентрализации в Украине как механизма создания эффективного управления на местном уровне.

"Из Киева трудно увидеть, где нужно в районе провести ремонт или проложить новую дорогу. Гораздо лучше такие вопросы понимаешь, когда каждый день ходишь по этим дорогам. Поэтому реформа децентрализации является очень важной для Украины", - подчеркнул председатель парламента.

Теги: #разумков #децентрализация
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