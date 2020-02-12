Ермак обещает, что в Офисе президента не будет никакого "телефонного права" и незаконного вмешательства в госпроцессы, зато улучшится коммуникация

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Офис главы государства Владимира Зеленского под его руководством будет работать честно, прозрачно и максимально открыто.

"Я сделаю всё, чтобы никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы, никаких интриг. Все будет прозрачно и честно", - сказал он на брифинге в среду в Офисе президента.

Ермак отметил, что Офис президента постарается быть максимально открытым.

"Мы признаем, что есть много чего, что нужно сделать в плане коммуникации. У нас очень профессиональная команда, и я думаю, что вы очень скоро увидите, как коммуникации Офиса президента будут еще на более высоком уровне", - подчеркнул он.