Ермак: пока нет никаких договоренностей о возможной встрече Зеленского с Путиным до "нормандского формата"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что пока каких-либо договоренностей о возможной встрече главы Украинского государства Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным до следующей встречи в "Нормандском формате" нет, но такая возможность не исключается, если это поможет в продвижении урегулирования конфликта на Донбассе.

"Что касается встречи с Владимиром Путиным, это решение будет принимать президент. Если он (Путин - ИФ) будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом для получения действительных результатов от переговоров в Нормандском формате, мы это не исключаем. Но пока что никаких договоренностей, никаких разговоров на эту тему не было", - сказал он на брифинге в среду в Офисе президента.