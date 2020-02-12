Политика

11:43 12.02.2020

Ермак: пока нет никаких договоренностей о возможной встрече Зеленского с Путиным до "нормандского формата"

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Ермак: пока нет никаких договоренностей о возможной встрече Зеленского с Путиным до "нормандского формата"

 Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что пока каких-либо договоренностей о возможной встрече главы Украинского государства Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным до следующей встречи в "Нормандском формате" нет, но такая возможность не исключается, если это поможет в продвижении урегулирования конфликта на Донбассе.

"Что касается встречи с Владимиром Путиным, это решение будет принимать президент. Если он (Путин - ИФ) будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом для получения действительных результатов от переговоров в Нормандском формате, мы это не исключаем. Но пока что никаких договоренностей, никаких разговоров на эту тему не было", - сказал он на брифинге в среду в Офисе президента.

Теги: #зеленский #ермак #путин
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