Политика

11:40 12.02.2020

Минские соглашения дают возможность сегодня требовать от России мира – Порошенко

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Минские соглашения дают возможность сегодня требовать от России мира – Порошенко

Минские соглашения сейчас дают возможность требовать от России мира с четкими критериями и условиями, считает пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"И сегодня Минские соглашения дают шанс формулировать жесткие требования к России, и не выпрашивать, а требовать у нее мира. Была бы только на то политическая воля. Дорожная карта с четкой последовательностью пунктов, возвращение к хорошо проработанной нами идее миротворцев ООН, отсутствие аврала в подготовке выборов на оккупированных территориях (об осени текущего года и речи быть не может), не уговоры, а давление на (президента РФ Владимира – ИФ) Путина, - все это возможно и необходимо на основе тех договоренностей в Минске, которые были наработаны с сентября 2014 года по февраль 2015г", - написал Порошенко в статье для издания "Украинская правда", обнародованной в среду.

По его словам, несмотря на то, что команда президента Украины Владимира Зеленского пришла к власти на критике Минских соглашений, она так и не предложила альтернативы для гарантий мира на Донбассе.

"Уже скоро год, как к власти пришли ярые критики Минских договоренностей. Как оказалось, "голуби мира" прилетели с пустыми клювами, то есть без собственного мирного плана. Дальше больше: в Париже (в ходе нормандского саммита – ИФ) Владимир Зеленский добавил и свой автограф к тому комплекту документов, которые условно и называются Минском (может составить мне компанию в походах на допросы в ГБР, которое копает под Минск)", - написал Порошенко

Он подчеркнул, что никогда не идеализировал Минск и никому не желал бы оказаться в тех обстоятельствах, которые сложились накануне переговоров в феврале 2015 года.

"Не имея ресурса преодолеть Россию в военном плане, мы тогда переиграли ее дипломатично и тем самым спасли Украину. Благодаря мужеству наших воинов под Дебальцево и на других участках фронта", - напомнил пятый президент.

Теги: #порошенко #минские_соглашения
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