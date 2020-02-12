Ермак заявил, что не обсуждал с Козаком вопрос возобновления поставок воды в Крым

Новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что планирует обсудить с главой парламентской фракции "Слуга народа" Дамидом Арахамией резонансное заявление последнего о возможности возобновления подачи воды во временно оккупированный Крым, а также заявил, что сам он этот вопрос с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком не обсуждал.

"Что касается заявления Давида Арахамии, вчера был такой сложный день, я мог вчера только прочитать об этом в Интернете. Поэтому сегодня я надеюсь, что увижу Давида, спрошу у него, что он имел в виду. Но я могу вам сказать, что вчера это было личное мнение Давида Арахамии", - сказал он на брифинге в среду в Офисе президента.

Отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он с Козаком вопрос возобновления поставок воды в оккупированный Крым, Ермак сказал: "Нет. Никогда".