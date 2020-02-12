Политика

11:29 12.02.2020

Ермак: у меня пока нет планов проводить какие-то ротации в Офисе президента

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 У новоназначенного главы Офиса президента Украины Андрея Ермака пока нет планов проводить какие-то кадровые перестановки.

"Я такой человек, который, во-первых, настроен на плодотворную, эффективную, коллективную работу. Поэтому, только один день прошел, я планирую в ближайшее время встретиться со всеми, поговорить. Пока что планов у меня кого-то менять или проводить какие-то ротации нет", - сказал он на брифинге в среду в Офисе президента.

Теги: #офис_президента #ермак
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