Ермак: у меня пока нет планов проводить какие-то ротации в Офисе президента

У новоназначенного главы Офиса президента Украины Андрея Ермака пока нет планов проводить какие-то кадровые перестановки.

"Я такой человек, который, во-первых, настроен на плодотворную, эффективную, коллективную работу. Поэтому, только один день прошел, я планирую в ближайшее время встретиться со всеми, поговорить. Пока что планов у меня кого-то менять или проводить какие-то ротации нет", - сказал он на брифинге в среду в Офисе президента.