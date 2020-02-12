Политика

11:02 12.02.2020

Ермак: На Донбассе по законодательству нельзя проводить выборы, если нет контроля над границей и территорией

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Ермак: На Донбассе по законодательству нельзя проводить выборы, если нет контроля над границей и территорией

 Новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает невозможность проведения какого-либо избирательного процесса на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в условиях присутствия там иностранных и/или незаконных вооруженных формирований и при наличии неподконтрольного украинской стороне участка государственной границы.

"Я еще раз хочу повторить, что в соответствии с украинским законодательством, невозможно проводить выборы, если на территории есть какие-либо иностранные военные группировки, есть какие-либо незаконные вооруженные люди и граница Украины не находится под контролем правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве, а выборы мы планируем провести на 100% в соответствии с украинским законодательством", - заявил он на своей первой после назначения пресс-конференции в среду утром в Киеве.

Ермак также отметил, что после своего назначения на должность главы Офиса президента Украины пока не общался со своим российским визави Дмитрием Козаком.

"Я еще не разговаривал с господином Козаком после его назначения, после моего назначения… Я думаю, что буду иметь такую возможность", - сказал он.

Новоназначенный глава Офиса президента также подчеркнул, что независимо от того, кто будет представлять Российскую Федерацию на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске или в Нормандском формате, принципы, которые задекларировал президент Украины Владимир Зеленский, являются неизменными и остаются такими, которыми они были накануне "нормандского саммита" в Париже в 2019г.

Теги: #офис_президента #донбасс #выборы #ермак
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