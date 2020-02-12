Политика

09:40 12.02.2020

Возобновление Украиной подачи воды в Крым станет продажей крымских татар и крымчан-украинцев - Чубаров

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Возобновление Украиной подачи воды в Крым станет продажей крымских татар и крымчан-украинцев - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о недопустимости заключения каких-либо договоренностей, предусматривающих возобновление подачи Украиной пресной воды в аннексированную Российской Федерацией Автономную республику Крым.

"Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией? Если кто-то в государстве допускает, что можно сдать территорию, целостный народ крымских татар, можно будет сдать всех украинцев, а их там ни много ни мало 500 тыс ... Здесь сейчас напротив меня сидит владыка Климент. И он мне глазами показывает, что мы не допускаем то, что государство нас может продать за воду. Любые комбинации по Донецку или еще по чему-то в обмен на воду - это недопустимо", - сказал Чубаров в эфире "UA:Крым", комментируя соответствующее высказывание главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Ранее Арахамия в эфире "Прямой" назвал допустимым компромиссом возобновление подачи воды в оккупированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

Теги: #крым #чубаров #водоснабжение
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