Политика

09:36 12.02.2020

Две трети американцев верят, что Трамп будет переизбран - опрос

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Две трети американцев верят, что Трамп будет переизбран - опрос

 Большинство граждан США полагают, что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания, свидетельствуют результаты опроса Университета Монмут.

Согласно исследованию, 66% американских избирателей предсказывают победу Трампа на выборах в ноябре 2020 года. Только 28% полагают, что действующий глава государства проиграет. Остальные респонденты затруднились ответить.

Между тем, лишь 42% опрошенных поддерживают Трампа и считают, что он "должен быть переизбран". 55% респондентов, напротив, заявили, что перспектива победы Трампа их не радует, так как главой Белого дома "должен быть кто-нибудь другой". Остальные не определились с ответом.

Опрос проводился 6-9 февраля 2020 года. В нем приняли участие 902 человека.

В штате Нью-Гэмпшир во вторник проходят праймериз Республиканской и Демократической партии США.

Трамп, который намерен добиваться переизбрания, в понедельник провел митинг для своих сторонников в Нью-Гэмпшире.

"Отлично провел вчерашний вечер в Нью-Гэмпшире. Я бы сказал, что это был самый большой митинг в истории Нью-Гэмпшира. Невероятный вечер!" - написал Трамп во вторник в своем аккаунте в Twitter. Ожидается, что, как и в Айове, Трамп и в Нью-Гэмпшире одержит уверенную победу над соперниками из его же партии.

Теги: #сша #трамп #выборы
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