Политика

20:17 11.02.2020

Разумков: Мы готовы создавать надлежащий бизнес-климат в Украине

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Разумков: Мы готовы создавать надлежащий бизнес-климат в Украине

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе встречи с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи отметил консолидированную и эффективную работу между украинским парламентом и европейскими партнерами.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, Разумков проинформировал представителей Европейской комиссии об изменениях, которые происходят в Украине по созданию условий для привлечения инвесторов, и призвал способствовать этому процессу.

"Мы готовы создавать надлежащий бизнес-климат в государстве и помогать тем, кто готов работать в Украине", - подчеркнул он.

Также председатель парламента отметил, что в настоящее время между Украиной и ЕС налажено постоянное сотрудничество во многих сферах. "Для нас принципиально важна реализация положений, закрепленных в Соглашении об ассоциации, так же как и макроэкономическая помощь со стороны ЕС. Поддержка Евросоюза способствует развитию страны и имплементации новых направлений международного сотрудничества", - отметил Разумков.

Кроме того, по словам спикера Верховной Рады, необходимо дальнейшее развитие проекта "Восточное партнерство плюс" с участием трех ассоциированных с ЕС стран - Украины, Молдовы и Грузии.

В свою очередь еврокомиссар Варгеи отметил шаги Украины в проведении реформ и заверил в дальнейшей поддержке со стороны ЕС ее территориальной целостности и суверенитета.

Теги: #ес #разумков #еврокомиссар
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