Рада сможет приступить к рассмотрению возможных кадровых изменений в Кабмине только после обсуждения законопроекта о рынке земли – Арахамия

Представления, касающиеся возможных кадровых ротаций в Кабинете министров, в Верховной Раде ожидают на следующей неделе, но парламентарии рассмотрят их только по завершении обсуждения во втором чтении законопроекта о рынке земли, заявляет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Никаких представлений не было. Они будут на следующей неделе", - сказал Арахамия агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Отвечая на вопрос, возможен ли вариант, что парламент будет принимать кадровые решения, прервав рассмотрение законопроекта о рынке земли, Арахамия сказал: "Нет, это невозможно сделать. Это не позволяет регламент… Если мы вошли в рассмотрение вопроса, то уже никак нельзя ни за что голосовать".

Глава фракции дал прогноз, что эти кадровые вопросы Рада сможет рассмотреть в лучшем случае в конце марта.

"Оптимистический прогноз: это может быть где-то в конце марта, после окончания рассмотрения законопроекта о земле", - сказал народный депутат.

Как сообщалось, Рада 6 февраля начала рассматривать во втором чтении законопроект №2078-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", - предусматривающего открытие рынка земли и позволяющего ее продажу.