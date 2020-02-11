Помпео потребовал от Дамаска и Москвы немедленно прекратить бои в Идлибе

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник призвал сирийское руководство и Россию добиться прекращения боевых действий в сирийской провинции Идлиб.

"Мои соболезнования семьям военнослужащих, убитых во вчерашней атаке в Идлибе. Происходящие в настоящее время нападения со стороны режима (президента Сирии Башара - ИФ) Асада и России должны прекратиться", - написал Помпео в Twitter.

Он сообщил, что ранее отправил спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри в Анкару, чтобы "координировать шаги для ответа на дестабилизирующую атаку".

Помпео также указал, что США поддерживают своего союзника по НАТО - Турцию.

В последнюю неделю ситуация в сирийской провинции Идлиб значительно осложнилась. Накануне министерство обороны Турции сообщило, что пятеро турецких солдат погибли при ударе, который нанесла сирийская армия по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе.

Армия Турции в ответ на проведенный в Идлибе обстрел нанесла удары по 115 целям правительственной армии Сирии и "нейтрализовала" 101 сирийского военнослужащего. По данным минобороны Турции, в результате ответного удара также подбиты вертолет сирийской армии, три танка, уничтожены два миномета.

В связи с обострение ситуации турецкое руководство намерено огласить в среду дальнейшие шаги, которое оно намерено предпринять в сирийской провинции Идлиб.

В приграничной с сирийским Идлибом турецкой провинции Хатай продолжается активное передвижение войск. По имеющимся данным, к границе стягиваются части турецкого спецназа, а также прибывают бронетехника и грузовики с боеприпасами. В частности, в город Искендерун по железной дороге переброшены 43 вагона с бронетранспортерами, которые будут распределены между приграничными частями.

Накануне также было зафиксирована переброска турецких войск непосредственно в сирийскую провинцию Идлиб.