Политика

17:33 11.02.2020

Помпео потребовал от Дамаска и Москвы немедленно прекратить бои в Идлибе

2 мин читать
Помпео потребовал от Дамаска и Москвы немедленно прекратить бои в Идлибе

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник призвал сирийское руководство и Россию добиться прекращения боевых действий в сирийской провинции Идлиб.

"Мои соболезнования семьям военнослужащих, убитых во вчерашней атаке в Идлибе. Происходящие в настоящее время нападения со стороны режима (президента Сирии Башара - ИФ) Асада и России должны прекратиться", - написал Помпео в Twitter.

Он сообщил, что ранее отправил спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри в Анкару, чтобы "координировать шаги для ответа на дестабилизирующую атаку".

Помпео также указал, что США поддерживают своего союзника по НАТО - Турцию.

В последнюю неделю ситуация в сирийской провинции Идлиб значительно осложнилась. Накануне министерство обороны Турции сообщило, что пятеро турецких солдат погибли при ударе, который нанесла сирийская армия по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе.

Армия Турции в ответ на проведенный в Идлибе обстрел нанесла удары по 115 целям правительственной армии Сирии и "нейтрализовала" 101 сирийского военнослужащего. По данным минобороны Турции, в результате ответного удара также подбиты вертолет сирийской армии, три танка, уничтожены два миномета.

В связи с обострение ситуации турецкое руководство намерено огласить в среду дальнейшие шаги, которое оно намерено предпринять в сирийской провинции Идлиб.

В приграничной с сирийским Идлибом турецкой провинции Хатай продолжается активное передвижение войск. По имеющимся данным, к границе стягиваются части турецкого спецназа, а также прибывают бронетехника и грузовики с боеприпасами. В частности, в город Искендерун по железной дороге переброшены 43 вагона с бронетранспортерами, которые будут распределены между приграничными частями.

Накануне также было зафиксирована переброска турецких войск непосредственно в сирийскую провинцию Идлиб.

Теги: #помпео #рф #сирия #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:33 11.02.2020
Житель Луганщины пытался вывезти в РФ часть корпуса военного вертолета

Житель Луганщины пытался вывезти в РФ часть корпуса военного вертолета

17:01 11.02.2020
Пентагон получит $3,2 млрд на разработку и создание гиперзвукового оружия

Пентагон получит $3,2 млрд на разработку и создание гиперзвукового оружия

14:46 11.02.2020
Назначение Ермака главой Офиса президента может свидетельствовать о готовности идти на уступки Кремля – нардеп Фриз

Назначение Ермака главой Офиса президента может свидетельствовать о готовности идти на уступки Кремля – нардеп Фриз

14:39 11.02.2020
США поддерживают предоставление НАТО Украине Программы расширенных возможностей – посол Хатчисон

США поддерживают предоставление НАТО Украине Программы расширенных возможностей – посол Хатчисон

13:38 11.02.2020
Зеленский: я не знаю, сколько лет необходимо для возвращения отношений Украины и России на довоенный уровень

Зеленский: я не знаю, сколько лет необходимо для возвращения отношений Украины и России на довоенный уровень

13:31 11.02.2020
Украина будет иметь серьезные и нормальные отношения с США независимо от результатов выборов - Зеленский

Украина будет иметь серьезные и нормальные отношения с США независимо от результатов выборов - Зеленский

13:07 11.02.2020
Зеленский считает, что Россия готова думать над уточнением Минских договоренностей, а прекращение войны станет для РФ "победой над собой"

Зеленский считает, что Россия готова думать над уточнением Минских договоренностей, а прекращение войны станет для РФ "победой над собой"

12:57 11.02.2020
Путин понимает, что войну надо закончить, считает Зеленский

Путин понимает, что войну надо закончить, считает Зеленский

12:05 11.02.2020
Козак в своей новой должности займется украинскими делами и вопросами интеграции – Песков

Козак в своей новой должности займется украинскими делами и вопросами интеграции – Песков

11:15 11.02.2020
Коронавирус добрался до Африки - МИД РФ

Коронавирус добрался до Африки - МИД РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский уполномочил Геннадия Кузнецова представлять Украину в ТКГ в Минске вместо Лутковской

Смена руководителя Офиса президента Украины не повлияет на политический курс государства и проведение важных реформ, подчеркивает Офис Зеленского

Зеленский: дело Майдана – самое сложное в Украине

Зеленский: Телеграм-каналы не читаю, открывал несколько раз, в них какой-то хаос, "сюр" и много грамматических ошибок

Зеленский считает, что нужно бороться с раскалывающими страну фейками, но не с честными журналистами

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада сможет приступить к рассмотрению возможных кадровых изменений в Кабмине только после обсуждения законопроекта о рынке земли – Арахамия

Украина должна продолжать работу по реформированию, особенно в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией – еврокомиссар Варгеи

Джонсон планирует в четверг провести перестановки в британском правительстве

Увольнение Богдана – результат типичного конфликта вокруг президента, считает политолог

Зеленский уполномочил Геннадия Кузнецова представлять Украину в ТКГ в Минске вместо Лутковской

Глава Госагентства молодежи Ярема задекларировал 500 тыс. грн доходов за 2019 год

Смена руководителя Офиса президента Украины не повлияет на политический курс государства и проведение важных реформ, подчеркивает Офис Зеленского

Криклий встретится с министром инфраструктуры Польши по вопросам расширения квоты авторазрешений для Украины

Замена глав ОП не приведет к каким-либо изменениям, полагают в ОПЗЖ

Зеленский: дело Майдана – самое сложное в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА