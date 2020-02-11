Джонсон планирует в четверг провести перестановки в британском правительстве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести перестановки в кабинете министров, сообщают во вторник британские СМИ со ссылкой на Даунинг-стрит.

Перестановки запланированы на четверг, 13 февраля, а в пятницу пройдет заседание кабинета министров.

СМИ ожидали серьезных перестановок в британском правительстве еще в прошлом году, когда консерваторы под руководством Джонсона одержали победу в выборах в парламент. Однако премьер решил отложить перемены до завершения Brexit.

Джонсон готовит реорганизацию правительства, чтобы сократить число участников заседаний кабинета министров, где бывают не только сами министры, но и их заместители, и другие представители власти, отмечают СМИ.

Таким образом, по мнению СМИ, он хочет упростить процесс принятия решений.

Ожидается, что ключевые фигуры в правительстве Джонсона: министр финансов Саджид Джавид и глава МИД Доминик Рааб - сохранят свои позиции.