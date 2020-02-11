Политика

17:13 11.02.2020

Увольнение Богдана – результат типичного конфликта вокруг президента, считает политолог

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Увольнение Богдана – результат типичного конфликта вокруг президента, считает политолог

Увольнение с должности руководителя Офиса президента Андрея Богдана и назначение на этот пост советника главы государства Андрея Ермака является следствием противоречий внутри команды президента, однако кадровые перестановки не изменят суть политики действующей власти, считает политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Во-первых, что это означает? Это означает, что произошла ситуация, которая была неоднократно и при предыдущих президентах: при Кучме, при Ющенко это было, в других формах это было у Януковича - рано или поздно, а часто это возникает уже на первом году президентства, возникает кризис внутри команды, усиление и обострение конкуренции вокруг президента. Образно говоря, возникают игры и войны вокруг престола. Чаще это личные конфликты, аппаратные противостояния, борьба за влияние на президента. Это достаточно закономерная ситуация", - заявил Фесенко во вторник в комментарии "Интерфакс-Украина".

По словам политолога, такие противостояния внутри команды неизбежны и дело не только в личностном конфликте Ермака и Богдана.

"Не было бы Ермака, то я напомню, что в первые недели президентства Зеленского было противостояние Богдана и Баканова. Это закономерные вещи, просто данное конкретное противостояние (между Богданом и Ермаком – ИФ-У) приобрело достаточно острые формы и Зеленскому, который насколько я знаю хотел удерживать баланс интересов и не хотел отпускать Богдана, хотя были к нему просьбы и от приближенных, пришлось принять такое решение", - убежден эксперт.

Кандидатура Ермака на пост главы Офиса президента, как считает Фесенко, была выбрана благодаря эффективности его работы по переговорам на международной арене.

"Почему именно Ермак вместо Богдана? Это, кстати, и ответ по поводу отставки самого Богдана. Зеленский очень ценит в членах своей команды два качества. Первое - это результативность и эффективность, поэтому в первые месяцы главным человеком вокруг него был Богдан. Не только потому, что он был главой ОП. Он сделал "блицкриг" с досрочными парламентскими выборами, он фактически создал и запустил работу Офиса президента - тогда он показывал результативность. В последние месяцы результативность демонстрировал, особенно на российском направлении, - в переговорах по обмену, газовому транзиту, - Андрей Ермак", - отметил политолог.

Еще одной причиной отставки Богдана эксперт называет его сложный характер. "У Богдана сложный характер, достаточно конфликтный, неполиткорректный в отношениях с разными людьми. Я так понимаю, что вследствие этого характера Андрея Богдана в окружении президента появилось достаточно много людей, которые критично к нему относились".

Фесенко считает, что в противовес своему предшественнику, Ермак командный игрок и качественный исполнитель той повестки, которую диктует президент Зеленский.

"Ермак наоборот, он как и (премьер-министр Алексей - ИФ) Гончарук демонстрировал качества идеальных исполнителей, которые все, что поручает президент, исполняют. Ермак даже в одном из интервью сказал: "Скажет президент построить мост - буду строить мост". Он абсолютно лояльный исполнитель, который демонстрирует результат. И второе, что немаловажно - он командный игрок. В отличие от Богдана, который немного оторвался от коллектива, Ермак, как я понимаю, построил хорошие конструктивные отношения с большинством сотрудников команды Зеленского, особенно с теми, которых называют "кварталовцами", - полагает эксперт.

Политолог считает, что резкого изменения политики Офиса президента ожидать не стоит. "Я уже слышал шутки от членов команды Зеленского, мол "От смены Андреев политика не поменяется". Политику определяет президент. Стилистика работы ОП, ее организационные и кадровые моменты могут смениться. Принципиальных изменений в сути политики не произойдет, поскольку она определяется Зеленским".

Теги: #ермак #богдан
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