Глава Госагентства молодежи Ярема задекларировал 500 тыс. грн доходов за 2019 год

Глава Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества Александр Ярема подал электронную декларацию об имуществе и доходах за 2019 год, в которой указал 500 тыс. 240 грн доходов.

В частности, Ярема задекларировал за 2019 год 428 тыс 87 грн заработной платы, 69 тыс 525 грн материальной помощи и 2 тыс 628 грн гонораров, а его жена за прошлый год задекларировала 1 млн 256 тыс 117 грн. доходов.

Также он указал в декларации 74 тыс 935 грн и 1 тыс 962 евро на банковских счетах, а его жена - 302 тыс 477 грн на банковских счетах, 240 тыс грн. наличных средств и 367 тыс 419 грн накопленных пенсионных сбереженный в негосударственном фонде.

Кроме того, у Яремы есть остаток долга в размере 119 тыс 513 грн, а у его жены 217 тыс 231 грн по кредитам, которые они брали ранее.

В собственности главы Госагентства находится квартира в Киеве площадью 120,5 кв. м и земельный участок площадью 23 тыс 270 кв. м в Кагарлыцком районе Киевской области, а у его супруги – земельный участок площадью 875 кв. м и дачный дом площадью 133,5 кв. м в Бориспольском районе Киевской области, а также 25% квартиры в Киеве площадью 67,4 кв. м.

Кроме того, жена Яремы владеет двумя автомобилями: Opel Vectra 2006 года выпуска и Кіа Ріо 2010 года выпуска.

Как сообщалось, за 2018 год Ярема задекларировал 433 тыс. грн доходов.