Назначение Ермака главой Офиса президента может свидетельствовать о готовности идти на уступки Кремля – нардеп Фриз

Назначение Андрея Ермака главой Офиса президента говорит о готовности президента Украины Владимира Зеленского идти на уступки Кремля, считают во фракции "Европейская солидарность".

"Я считаю это назначение, в первую очередь, свидетельствует о готовности господина Зеленского и дальше идти на уступки Кремля", - сказала народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Она напомнила, что Ермак непосредственно от Украины участвовал в международных переговорных процессах и к чему это привело.

"Мы видели, каким образом было осуществлено одностороннее разведение войск. И сейчас продолжают гибнуть наши военнослужащие. Видели, как позиции, которые мы оставили, заняли бандитские группировки под руководством российских офицеров. И далее продолжают обстрелы наших позиций. Ермак также говорил о точках дальнейшего разведения войск. Отмечу, что это не разведение, а односторонний отвод", - отметила Фриз.

По ее словам, Ермак также высказывался за проведение выборов на временно оккупированной территории одновременно с местными выборами.

"Это очень серьезный сигнал. Мы понимаем, что осуществление какого-либо избирательного процесса без контроля над границей украинской стороной, без того, чтобы выборы проходили по украинскому законодательству свидетельствует о бутафории этого избирательного процесса, который пытается нам навязать непосредственно Москва для того, чтобы продолжить разделение Украины, нивелирование наших государственных ценностей, чтобы фактически изнутри достигнуть того, чего им не удалось достигнуть военной агрессией", - сказала народный депутат.

На своей странице в соцсети Facebook Фриз прогнозирует, что после кадровых изменений в Офисе президента парламент будут "ломать" для принятия решений о проведении выборов в неподконтрольных правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) уже в текущем году

"Легализация сепаратистских режимов и инфильтрация многомиллионного населения с паспортами РФ, которое сейчас находится на временно оккупированных территориях - прямой удар по нашей унитарности", - написала Фриз.

Она также предположила, что боевики ОРДЛО будут амнистированы и "станут активными участниками "срежиссированного" бутафорского избирательного процесса".

Народный депутат также отметила, что возможное принятие законопроекта о двойном гражданстве, "противоречит Конституции и де-юре убивает нашу самоидентификацию".

"Резюме: если раньше говорили о "ползучем" или гибридном реванш, то теперь у нас будет реванш в "турборежиме", ведь время идет, рейтинги и дальше будут сыпаться, а "большой брат" требует расчистить плацдарм. Они "сделают" Украину вместе с Путиным... если мы это позволим", - подытожила Фриз.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Офиса президента Андрея Богдана и назначил на этот пост Андрея Ермака, ранее занимавшего должность помощника президента.