Криклий встретится с министром инфраструктуры Польши по вопросам расширения квоты авторазрешений для Украины

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий через неделю посетит Польшу с рабочим визитом по вопросу расширения квот на автоперевозки по территории этой страны для украинских перевозчиков.

"Через неделю специально еду в Польшу по этому вопросу. Встречусь с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком. По этому вопросу мы находим поддержку в Беларуси (межправительственный протокол о либерализации автоперевозок с Беларусью - ИФ), и, думаю, нам удастся сдвинуться с места", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, на прошлой неделе Украина и Беларусь подписали межправительственный протокол, предусматривающий освобождение от разрешительной системы автомобильных перевозок грузов и пассажиров в нерегулярном сообщении.

Как отмечал ранее Криклий, ситуация с автоперевозками через польскую границу в 2020 году может усугубиться в связи с тем, что Польша начала выдавать дополнительные разрешения в 2019 году за счет 2020 года.