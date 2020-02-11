Политика

14:52 11.02.2020

Криклий встретится с министром инфраструктуры Польши по вопросам расширения квоты авторазрешений для Украины

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Криклий встретится с министром инфраструктуры Польши по вопросам расширения квоты авторазрешений для Украины

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий через неделю посетит Польшу с рабочим визитом по вопросу расширения квот на автоперевозки по территории этой страны для украинских перевозчиков.

"Через неделю специально еду в Польшу по этому вопросу. Встречусь с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком. По этому вопросу мы находим поддержку в Беларуси (межправительственный протокол о либерализации автоперевозок с Беларусью - ИФ), и, думаю, нам удастся сдвинуться с места", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, на прошлой неделе Украина и Беларусь подписали межправительственный протокол, предусматривающий освобождение от разрешительной системы автомобильных перевозок грузов и пассажиров в нерегулярном сообщении.

Как отмечал ранее Криклий, ситуация с автоперевозками через польскую границу в 2020 году может усугубиться в связи с тем, что Польша начала выдавать дополнительные разрешения в 2019 году за счет 2020 года.

Теги: #разрешения #польша #мининфраструктуры #криклий
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