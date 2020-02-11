Политика

14:51 11.02.2020

Замена глав ОП не приведет к каким-либо изменениям, полагают в ОПЗЖ

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Замена глав ОП не приведет к каким-либо изменениям, полагают в ОПЗЖ

Назначение Андрея Ермака на должность главы Офиса президента ничего не изменит, считают в парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Это косметическая замена внутри команды президента. Важен курс, а курс не поменяется. Диалога по Донбассу реального нет, поэтому это внутреннее дело команды президента", - сказал народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Николай Скорик агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Ничего "сверхъестественного" по его словам, в этом назначении нет, а ругать или хвалить предыдущего главу Офиса президента Андрея Богдана он не будет.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Офиса президента Андрея Богдана и назначил на этот пост Андрея Ермака, ранее занимавшего должность помощника президента.

Теги: #опзж #ермак #скорик #богдан
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