Политика

14:38 11.02.2020

Глава Госагентства молодежи поддерживает введение программ популяризации волонтерства и общественной деятельности

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Глава Госагентства молодежи поддерживает введение программ популяризации волонтерства и общественной деятельности

Глава Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества Александр Ярема считает необходимым введение программ в образовательных учреждениях по популяризации волонтерства и общественной деятельности.

Как отмечает пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта, работа нового агентства будет сосредоточена на развитии диалога и партнерства между государством и гражданским обществом, формировании общей повестки дня во многих сферах, а также на укреплении институциональной способности организации гражданского общества.

"В вопросе формирования культуры волонтерства, общественной деятельности начинать надо с детского сада, школы. Речь идет о введении программ, где бы молодые люди постепенно привыкали к тому, что волонтерство, общественная деятельность - это норма", - от метил Ярема.

По его словам, внимание будет направлено и на привлечение организаций гражданского общества к участию в процессах принятия решений, "чтобы не было разрыва, когда каждый работает над своей задачей, а затем возникает много линий противостояния".

Кроме того, Госагентство развития молодежи и гражданского общества вместе с Минкультуры будет работать и над воплощением в жизнь программы мобильности молодых украинский.

Как сообщалось, 5 февраля Кабинет министров Украины назначил Ярему главой Госагентства развития молодежи и гражданского общества.

Теги: #общественная_мораль #волонтеры #ярема
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