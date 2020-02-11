Политика

14:43 11.02.2020

Зеленский: дело Майдана – самое сложное в Украине

1 мин читать
Зеленский: дело Майдана – самое сложное в Украине

 

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что расследование и доведение до конца дел о трагических событиях на Майдане Независимости во время Революции Достоинства является самым сложным в стране.

"Потерянные доказательства, документы. Нет людей, нет свидетелей. Некоторые говорят, что в целом на местах после этой трагедии, всех этих событий многие убрали. Самое сложное дело, которое есть у нас в стране - это Майдан", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Зеленский указал, что этими делами точно "занимаются все".

"Знаю точно, что занимаются быстрее, чем это было несколько лет до этого. Когда они найдут заказчиков, ведь с убийцами более понятно, - не могу сказать. К этим делам привлечены все силы, и мы делаем все возможное", - заявил он.


Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #майдан #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:59 11.02.2020
Смена руководителя Офиса президента Украины не повлияет на политический курс государства и проведение важных реформ, подчеркивает Офис Зеленского

Смена руководителя Офиса президента Украины не повлияет на политический курс государства и проведение важных реформ, подчеркивает Офис Зеленского

14:37 11.02.2020
Зеленский: Телеграм-каналы не читаю, открывал несколько раз, в них какой-то хаос, "сюр" и много грамматических ошибок

Зеленский: Телеграм-каналы не читаю, открывал несколько раз, в них какой-то хаос, "сюр" и много грамматических ошибок

14:26 11.02.2020
Зеленский считает, что нужно бороться с раскалывающими страну фейками, но не с честными журналистами

Зеленский считает, что нужно бороться с раскалывающими страну фейками, но не с честными журналистами

14:09 11.02.2020
Зеленский и Меркель надеются на прогресс 12 февраля в Минске по трем дополнительным участкам разведения на Донбассе – телефонный разговор

Зеленский и Меркель надеются на прогресс 12 февраля в Минске по трем дополнительным участкам разведения на Донбассе – телефонный разговор

14:02 11.02.2020
Зеленскому пост президента нравится ответственностью и возможностью войти в историю

Зеленскому пост президента нравится ответственностью и возможностью войти в историю

13:52 11.02.2020
Плюс один конфликт. Один плюс один – Зеленский о возможном конфликте с Коломойским после обысков СБУ у журналистов "1+1"

Плюс один конфликт. Один плюс один – Зеленский о возможном конфликте с Коломойским после обысков СБУ у журналистов "1+1"

13:47 11.02.2020
Зеленский чувствует вину за ошибки депутатов: "история с собакой некрасивая, человек умный, но молодой"

Зеленский чувствует вину за ошибки депутатов: "история с собакой некрасивая, человек умный, но молодой"

13:38 11.02.2020
Зеленский: я не знаю, сколько лет необходимо для возвращения отношений Украины и России на довоенный уровень

Зеленский: я не знаю, сколько лет необходимо для возвращения отношений Украины и России на довоенный уровень

13:31 11.02.2020
Украина будет иметь серьезные и нормальные отношения с США независимо от результатов выборов - Зеленский

Украина будет иметь серьезные и нормальные отношения с США независимо от результатов выборов - Зеленский

13:17 11.02.2020
Ямочный ремонт должен уйти в прошлое - Зеленский

Ямочный ремонт должен уйти в прошлое - Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Смена руководителя Офиса президента Украины не повлияет на политический курс государства и проведение важных реформ, подчеркивает Офис Зеленского

Зеленский: Телеграм-каналы не читаю, открывал несколько раз, в них какой-то хаос, "сюр" и много грамматических ошибок

Зеленский считает, что нужно бороться с раскалывающими страну фейками, но не с честными журналистами

Зеленский и Меркель надеются на прогресс 12 февраля в Минске по трем дополнительным участкам разведения на Донбассе – телефонный разговор

Плюс один конфликт. Один плюс один – Зеленский о возможном конфликте с Коломойским после обысков СБУ у журналистов "1+1"

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Госагентства молодежи Ярема задекларировал 500 тыс. грн доходов за 2019 год

Криклий встретится с министром инфраструктуры Польши по вопросам расширения квоты авторазрешений для Украины

Замена глав ОП не приведет к каким-либо изменениям, полагают в ОПЗЖ

Назначение Ермака главой Офиса президента может свидетельствовать о готовности идти на уступки Кремля – нардеп Фриз

США поддерживают предоставление НАТО Украине Программы расширенных возможностей – посол Хатчисон

Глава Госагентства молодежи поддерживает введение программ популяризации волонтерства и общественной деятельности

"Слуга народа" будет работать со всеми, кого назначит президент – замглавы фракции о смене главы Офиса президента

Арахамия ожидает усиления внешеполитических приоритетов после смены главы Офиса президента

Назначение Ермака может означать переход власти на пророссийский курс, считают в "Батькивщине"

Зеленский надеется провести выборы на Донбассе осенью, но после вывода иностранных формирований

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА