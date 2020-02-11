Зеленский и Меркель надеются на прогресс 12 февраля в Минске по трем дополнительным участкам разведения на Донбассе – телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель продолжение разведения сил и средств на Донбассе.

"Собеседники обсудили вопросы определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, а также выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске", - сообщает пресс-служба президента.

Меркель в рамках обсуждения реализации договоренностей, достигнутых во время встречи в Нормандском формате в Париже 9 декабря 2019 года, выразила обеспокоенность нарушениями режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Зеленский в свою очередь подчеркнул необходимость обеспечить беспрепятственный доступ международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, к лицам, которые удерживаются на оккупированных территориях.

Также стороны обсудили необходимость продлить персональные санкции Европейского Союза против бывших украинских топ-чиновников, которые подозреваются в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Революции достоинства.