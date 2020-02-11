Политика

13:29 11.02.2020

Арахамия ожидает усиления внешеполитических приоритетов после смены главы Офиса президента

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Арахамия ожидает усиления внешеполитических приоритетов после смены главы Офиса президента

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что последствием увольнения Андрея Богдана с поста главы Офиса президента Украины и назначения на этот пост советника Владимира Зеленского Андрея Ермака будет то, что внешней политике будет уделяться больше внимания.

"Ермак традиционно занимался внешнеполитическими вопросами. Скорей всего, будет где-то в эту сторону изменение", - сказал Арахамия в комментарии телеканалу "Наш" во вторник.

При этом он подчеркнул, что Ермак не является новым человеком в команде и принципиальных изменений в политике ждать не стоит.

"Он (Ермак – ИФ) для нас не новый совершенно, да, просто на новой должности. Я думаю, что с точки рения обычных людей, которые гуляют по улице, особо ничего не поменяется (после смены главы Офиса президента – ИФ) в этом отношении. У нас есть программа партии, программа правительства – это и есть основа, на которую нужно ориентироваться, а люди могут меняться", - сказал глава фракции.

При этом он сказал, что не знает о перспективах карьеры Богдана. "Честно, для меня это была новость, что это произойдет так быстро. Это была свежая новость, из СМИ, по сути. Поэтому посмотрим", - сказал Арахамия.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Офиса президента Андрея Богдана и назначил на этот пост Андрея Ермака, ранее занимавшего должность помощника президента.

Теги: #ермак #богдан #арахамия
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