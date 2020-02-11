Политика

13:29 11.02.2020

Назначение Ермака может означать переход власти на пророссийский курс, считают в "Батькивщине"

1 мин читать
Назначение Ермака может означать переход власти на пророссийский курс, считают в "Батькивщине"

Во фракции "Батькивщина" связывают назначение Андрея Ермака главой Офиса президента Украины с возможным изменением курса Украины в сторону России.

"Я думаю, что ключевой вопрос – это внешнеполитический ориентир… Но основное - это не просто смена людей. Это, на мой взгляд, генеральный курс, который избран как ключевой для развития Украины", - сказал заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев в агентству "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что поскольку Ермак в Офисе президента "отвечал за российское направление", то это может быть генеральным курсом страны.

"Хотя в нашей стране все бывает, я все-таки оценивал бы не по фамилии, а по их делам", - добавил Соболев.

Теги: #соболев #батькивщина #мнение #ермак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:36 11.02.2020
"Слуга народа" будет работать со всеми, кого назначит президент – замглавы фракции о смене главы Офиса президента

"Слуга народа" будет работать со всеми, кого назначит президент – замглавы фракции о смене главы Офиса президента

13:29 11.02.2020
Арахамия ожидает усиления внешеполитических приоритетов после смены главы Офиса президента

Арахамия ожидает усиления внешеполитических приоритетов после смены главы Офиса президента

12:46 11.02.2020
Смена главы Офиса президента означает дистанцирование от Коломойского и переход к прагматизму во внешней политике - мнение

Смена главы Офиса президента означает дистанцирование от Коломойского и переход к прагматизму во внешней политике - мнение

11:38 11.02.2020
Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на этот пост Ермака

Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на этот пост Ермака

23:20 10.02.2020
Ермак: имя Кличко может еще много принести Украине, а решение по главам госадминистраций принимает только президент Зеленский

Ермак: имя Кличко может еще много принести Украине, а решение по главам госадминистраций принимает только президент Зеленский

23:01 10.02.2020
Помощник Зеленского Ермак считает, что замглавы администрации Путина Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков

Помощник Зеленского Ермак считает, что замглавы администрации Путина Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков

22:17 10.02.2020
Ермак ожидает, что дата визита Зеленского в США станет известна в ближайшее время, и это будет исторический визит

Ермак ожидает, что дата визита Зеленского в США станет известна в ближайшее время, и это будет исторический визит

22:03 10.02.2020
Помощник Зеленского Ермак отмечает, что у него нет конкуренции с главой Офиса президента Богданом

Помощник Зеленского Ермак отмечает, что у него нет конкуренции с главой Офиса президента Богданом

19:14 10.02.2020
Азербайджан не будет выполнять "требования" Совета Европы - Алиев

Азербайджан не будет выполнять "требования" Совета Европы - Алиев

09:09 10.02.2020
Гончарук заявляет, что советуется с Богданом и Ермаком при принятии кадровых решений в правительстве

Гончарук заявляет, что советуется с Богданом и Ермаком при принятии кадровых решений в правительстве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский чувствует вину за ошибки депутатов: "история с собакой некрасивая, человек умный, но молодой"

Зеленский: я не знаю, сколько лет необходимо для возвращения отношений Украины и России на довоенный уровень

Украина будет иметь серьезные и нормальные отношения с США независимо от результатов выборов - Зеленский

Зеленский надеется провести выборы на Донбассе осенью, но после вывода иностранных формирований

Зеленский считает, что Россия готова думать над уточнением Минских договоренностей, а прекращение войны станет для РФ "победой над собой"

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский чувствует вину за ошибки депутатов: "история с собакой некрасивая, человек умный, но молодой"

Зеленский: я не знаю, сколько лет необходимо для возвращения отношений Украины и России на довоенный уровень

Украина будет иметь серьезные и нормальные отношения с США независимо от результатов выборов - Зеленский

Ямочный ремонт должен уйти в прошлое - Зеленский

Зеленский надеется провести выборы на Донбассе осенью, но после вывода иностранных формирований

Зеленский считает, что Россия готова думать над уточнением Минских договоренностей, а прекращение войны станет для РФ "победой над собой"

Путин понимает, что войну надо закончить, считает Зеленский

Если по делу Шеремета не хватит доказательств, правоохранители как минимум извинятся - Зеленский

Зеленский подписал закон, продлевающий реформу налоговой и таможни и вводящий автоматизацию таможенного оформления

Зеленский: наша главная стратегия в целом – не потерять страну

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА