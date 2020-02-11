Ямочный ремонт должен уйти в прошлое - Зеленский

Украина должна отказаться от ямочных ремонтов, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Ямочный ремонт должен уйти в прошлое", - заявил он в ходе пресс-конференции, посвященной ремонту автодорог, в Киеве во вторник.

По словам президента, строительство и капитальный ремонт автодорог должны составлять около 80% всех дорожных работ.

Зеленский также подчеркнул важность предоставления гарантий на все автодорожные строительные работы, чтобы "асфальт не сходил вместе со снегом".

"Мы должны строить, чтобы разрушить. Разрушить стереотип о том, что Украина и хорошие дороги - понятия не совместимые", - заявил Зеленский.

Он также напомнил, что в планах на 2020 год - обновить 4 тыс. км автодорог государственного значения.

В планах правительства также построить в 2020 году 2,5 тыс. км дорог местного значения, на что будет выделено 22,2 млрд грн, или на 70% больше, чем было использовано в прошлом году. В целом это позволить создать около 12 тыс. новых рабочих мест.