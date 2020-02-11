Политика

12:46 11.02.2020

Смена главы Офиса президента означает дистанцирование от Коломойского и переход к прагматизму во внешней политике - мнение

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Смена главы Офиса президента означает дистанцирование от Коломойского и переход к прагматизму во внешней политике - мнение

Увольнение Андрея Богдана с поста главы Офиса президента Украины и назначение на этот пост советника Владимира Зеленского Андрея Ермака свидетельствует о желании власти дистанцироваться от бизнесмена Игоря Коломойского и переход к прагматизму во взаимоотношениях с США и РФ, считает политолог Вадим Карасев.

"Увольнение Богдана и назначение Ермака означает переход к более прагматичной внешней политике, как на российском направлении, поскольку именно у Ермака тут были, пускай и частичные, но успехи, а также и на американском направлении, потому что не нужно забывать, что администрация США давно не воспринимала Богдана: и за его связи с Коломойским, и за предыдущую деятельность", - заявил Карасев во вторник в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Отставка Богдана во многом связана с ситуацией в Америке: неудавшийся импичмент Трампа (президент США Дональд Трамп – ИФ) и его увеличивающиеся перспективы избраться на второй срок. В этом смысле очень важно и практическое и символическое значение этой замены, поскольку глава Офиса президента больше не будет "токсичным" для Трампа и его окружения, с которыми именно у Ермака были контакты", - добавил он.

С точки зрения внешней политики, смена Богдана на Ермака, по мнению политолога, знаменуется дистанцированием от Коломойского". "Что касается внутренней политики, то это можно охарактеризовать, как "прочь от Коломойского", поскольку Богдан, несмотря на попытки дистанцироваться, все же считался человеком Коломойского и имел с ним "пунктирную" связь. У Ермака таких связей нет, поэтому думаю, что с символической и практической точки зрения это означает серьезное дистанцирование от Коломойского", - убежден эксперт.

Теги: #зеленский #ермак #мнение #богдан #коломойский
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