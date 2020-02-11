Зеленский подписал закон, продлевающий реформу налоговой и таможни и вводящий автоматизацию таможенного оформления

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы" №440-IX, который Верховная Рада поддержала 14 января 2020 года.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, принятые изменения является продолжением реформирования Государственной налоговой службы Украины (ГНС) и Государственной таможенной службы Украины.

Документ обеспечивает функционирование обоих ведомств в формате единых юридических лиц и позволит создать информационную базу по таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу Украины товаров на основе обезличенной информации по экспортно-импортным операциям.

"Реализация положений закона будет способствовать автоматизации и прозрачности таможенных формальностей, а также предотвращению коррупции в этой сфере. В частности, документ вводит регулярное обнародование Гостаможслужбой информации, касающейся таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, регулирует вопросы применения электронных документов и электронного документооборота в таможенном деле", - говорится в сообщении.