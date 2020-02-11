Политика

12:05 11.02.2020

Козак в своей новой должности займется украинскими делами и вопросами интеграции – Песков

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Козак в своей новой должности займется украинскими делами и вопросами интеграции – Песков

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет заниматься вопросами интеграции и украинской проблематикой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили о том, означают ли недавние контакты Козака по тематике обмена пленными то, что кураторство "украинской темой" передали именно ему.

"По крайней мере, я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", - сказал Песков.

По его словам, точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока "не формализованы".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, интеграцией "кого с кем" будет заниматься Козак, Песков ответил: "Не России и Украины. У России много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно".

Теги: #козак #рф #песков
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