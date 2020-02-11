Политика

11:40 11.02.2020

Зеленский не чувствует влияния Сороса на Украину

2 мин читать
Зеленский не чувствует влияния Сороса на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что не ощущает какого-то влияния американского финансиста-миллиардера Джорджа Сороса на Украину.

"Я не знаком с человеком по фамилии Сорос. Никогда с ним не встречался. Я точно не один из "соросят". Наверное, есть люди, которые учились за средства тех или иных донорских фондов, и работали в компаниях, которые были основаны такими фондами. И один из таких фондов – это фонд Сороса. Я понимаю, что фактически они получили из фонда этого человека деньги, за которые учились за рубежом. Вопрос влияния господина Сороса на Украину – я его не чувствую. Я думаю, что это все преувеличение", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Зеленский отметил, что слышал и воспринимает с юмором термин "соросята", которые используют некоторые депутаты даже из фракции "Слуга народа" в отношении нынешнего Кабинета министров Украины.

При этом президенту не нравится ситуация, если всё правительство "одинаковое". "Это значит, что не существует другого мнения. Если нет другой точки зрения, то иногда могут быть роковые ошибки. То есть тебе нужно слышать разные вещи, разные прогнозы, разные риски. Поэтому, мне кажется, что должны быть разные - и "соросята", и "антисоросята", если хотите так их называть", - считает он.

Зеленский подчеркнул, что члены правительства, работая вместе, в первую очередь должны выполнять свои задачи.

Президент отметил, что нынешний Кабмин был сформирован из молодых людей, которые не заинтересованы брать взятки, у них другая ментальность, и они "настроены на сам процесс". При этом он указал, что сейчас есть вопросы по изменениям в правительстве, к некоторым людям.

"Мне кажется наша модель - это молодые люди с западным образованием, плюс наши опытные, понимающие в "аппаратке" этой, в вертикали, понимающие, что там "на земле", как говорится, происходит. Это сочетание может построить концепцию нашей страны", - считает он.


Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #зеленский #сорос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:57 11.02.2020
Ставка по ипотеке к сентябрю должна снизиться до 10% – Зеленский

Ставка по ипотеке к сентябрю должна снизиться до 10% – Зеленский

11:38 11.02.2020
Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на этот пост Ермака

Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на этот пост Ермака

11:04 11.02.2020
Зеленский: нельзя жить с постоянным конфликтом в команде

Зеленский: нельзя жить с постоянным конфликтом в команде

10:58 11.02.2020
Зеленский во время поездки во Львовскую область дал интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Зеленский во время поездки во Львовскую область дал интервью агентству "Интерфакс-Украина"

22:17 10.02.2020
Ермак ожидает, что дата визита Зеленского в США станет известна в ближайшее время, и это будет исторический визит

Ермак ожидает, что дата визита Зеленского в США станет известна в ближайшее время, и это будет исторический визит

14:43 10.02.2020
Еврокомиссар Варгеи в рамках визита в Украину проведет ряд встреч, в том числе с Зеленским

Еврокомиссар Варгеи в рамках визита в Украину проведет ряд встреч, в том числе с Зеленским

14:31 10.02.2020
Зеленский подписал закон об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп при градостроительстве

Зеленский подписал закон об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп при градостроительстве

14:05 10.02.2020
Обвиняемый в шпионаже крымчанин Яцкин попросил Зеленского включить его в "список обмена"

Обвиняемый в шпионаже крымчанин Яцкин попросил Зеленского включить его в "список обмена"

11:31 10.02.2020
Зеленский будет участвовать в Мюнхенской конференции, сообщают организаторы

Зеленский будет участвовать в Мюнхенской конференции, сообщают организаторы

15:05 08.02.2020
Зеленский просит Ватикан помочь в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе

Зеленский просит Ватикан помочь в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на этот пост Ермака

Зеленский: нельзя жить с постоянным конфликтом в команде

Ермак ожидает, что дата визита Зеленского в США станет известна в ближайшее время, и это будет исторический визит

Помощник Зеленского Ермак отмечает, что у него нет конкуренции с главой Офиса президента Богданом

Генпрокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии дела - заявление пресс-службы партии "Европейская солидарность"

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС и НАТО должны сохранять текущую политику в отношении России - глава МИД Эстонии

Бородянский о ситуации с телеканалом ATR: Мы сейчас находимся в поиске решения

В "Евросолидарности" требуют разблокировки крымскотатарского телеканала ATR

Ермак: имя Кличко может еще много принести Украине, а решение по главам госадминистраций принимает только президент Зеленский

Помощник Зеленского Ермак считает, что замглавы администрации Путина Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков

Помощник Зеленского Ермак отмечает, что у него нет конкуренции с главой Офиса президента Богданом

Генпрокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии дела - заявление пресс-службы партии "Европейская солидарность"

Потенциальный кандидат на пост лидера ХДС Лашет против сотрудничества с "АдГ"

Азербайджан не будет выполнять "требования" Совета Европы - Алиев

Правительство намерено продолжать политику низкой и стабильной инфляции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА