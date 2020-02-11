ЕС и НАТО должны сохранять текущую политику в отношении России - глава МИД Эстонии

Эстония выступает против улучшения отношений Запада с Россией, заявил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

"В условиях, когда Россия не прекратила агрессию против соседей, переворачивание новой страницы в отношениях Запад-Россия немыслимо", - заявил Рейнсалу во вторник в парламенте, излагая внешнюю политику правительства.

По его словам, "агрессивная внешняя политика России не изменилась, поэтому нынешняя политика Европейского союза и НАТО в отношениях с Россией должна продолжаться".

"В канун 75-летия завершения Второй мировой войны Россия активно выступает с историческим нарративом, отрицающим исторические факты и пытается изменить общепризнанное рассмотрение истории", - считает глава МИД.

Он отметил, что "Эстония поддерживает инициативы, направленные на восстановление территориальную целостность Украины и продолжение непризнания аннексии Крыма".

Министр также высказался за территориальную целостность Грузии.