Бородянский о ситуации с телеканалом ATR: Мы сейчас находимся в поиске решения

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявляет, что на данный момент ведомство находится в поиске решения ситуации с телеканалом ATR.

"Для ATR предусмотрено в государстве 50 млн грн финансирования. Министерство культуры, молодежи и спорта открыло ассигнование на 8,4 млн грн. Государственное казначейство не провело эту операцию, так как оказались разногласия в трактовке закона о публичных закупках между ATR и казначейством. Мы сейчас находимся в совместном поиске решения, и возможно ли это решение найти быстро", - сказал Бородянский журналистам во вторник в Киеве.

Как сообщалось, партия "Европейская солидарность" обратилась с требованием к правительству и Офису президента разблокировать вещание крымскотатарского телеканала ATR. По данным политсилы, канал заблокировали в связи с якобы нехваткой финансирования.