Политика

11:04 11.02.2020

Зеленский: нельзя жить с постоянным конфликтом в команде

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Зеленский: нельзя жить с постоянным конфликтом в команде

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать.

"Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все профессиональные люди. То есть мы 100% кого-то будем терять. Потому, что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Зеленский также отметил, что он работает не только с теми людьми, которым доверяет.

"Просто это немного разные вопросы, - с кем я работаю и кому доверяю. Если мы говорим, с кем я работаю, то в Офисе президента у меня есть два-три человека, которых я знаю давно. С другими мы начали работать или в течение избирательной кампании, или после того, как победили, познакомились, или эти люди, когда еще нас не было, работали тогда в Администрации президента", - пояснил он.

Глава государства привел пример, что в нынешнем Кабинете министров был единственный министр, которую он знал с университетских времен – экс-министр развития громад и территорий Алена Бабак, и то ее, по словам Зеленского, нельзя был назвать "его человеком".

"После университета я ее не видел. То есть это не мой человек. Мы просто учились в одном вузе, поэтому мы знали друг друга", - добавил он.

Говоря о доверии, президент рассказал, что он долго не доверяет людям, но потом, когда уже доверился человеку, никто не может его убедить, что это не тот человек, который "чем-то там занимается нехорошим, недобрым".

"Я очень сложно расстаюсь с людьми, очень сложно", - подчеркнул он.


Интервью было записано во время рабочей поездки президента Украины во Львовскую область. Полный текст будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #зеленский #команда
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