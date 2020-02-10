Ермак: имя Кличко может еще много принести Украине, а решение по главам госадминистраций принимает только президент Зеленский

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что имя мэра Киева Виталия Кличко и его популярность может еще принести много пользы в целом всей Украине, и отмечает, что решение по смене глав государственных администраций, в том числе, Киевской городской госадминистрации принимает исключительно президент Владимир Зеленский.

"Мое личное мнение, я считаю, что Виталий – человек с мировой популярностью, которого знают в мире, и считаю, что вот эта часть его жизни не в достаточной степени, скажем так, сыграла, сработала. Я думаю, что его имя, его популярность и его слава в мире могут очень много принести Украине в целом. Я считаю, что имя братьев Кличко может принести намного больше для Украины", - сказал он в интервью программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

Ермак указал, что никогда не скрывал своего мнения о Виталии Кличко, с которым знаком более 20 лет. "Знаю его изначально как великого спортсмена, знаю, что это мэр, которого избрали киевляне, и я свое мнение никогда по этому поводу не менял", - сказал он.

Помощник Зеленского подчеркнул, что все решения, которые касаются руководителей государственных администраций, принимаются исключительно самим президентом Украины.

Он отметил, что не знает о судьбе представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА от сентября 2019 года. "Но я думаю, что в рамках стратегии на местных выборах (в Украине в октябре 2020 года – ИФ) будет, в том числе, решаться и этот вопрос", - добавил Ермак.

Как сообщалось, 5 сентября Кабинет министров Украины согласовал увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА по обращению Офиса президента Украины с просьбой внести представление на его увольнение.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в октябре сообщил, что пока не принял решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА и планирует еще раз пообщаться с ним перед принятием окончательного решения.

В свою очередь Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

В связи с этим, Кличко подал два иска в Окружной административный суд (ОАСК) – на Кабинет министров Украины, премьер-министра Алексея Гончарука и второй – на руководителя Офиса президента Андрея Богдана.