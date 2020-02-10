Ермак ожидает, что дата визита Зеленского в США станет известна в ближайшее время, и это будет исторический визит

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отмечает, что даты официального визита главы украинского государства в США пока нет, но ожидает, что она может появиться в ближайшее время.

"Дат по-прежнему нет. Господин Помпео сказал, что они должны появиться в ближайшее время. Я думаю, что этот визит (госсекретаря США Майка Помпео в Киев – ИФ) укрепил то развитие украинско-американских отношений, хорошую тенденцию, которая наметилась", - сказал он в интервью программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

Ермак считает, что визит Помпео стал еще одним шагом, показывающим выход украинско-американских отношений на новый уровень. "Я думаю, что там у них (в США – ИФ) сейчас закончатся все их внутренние процедуры, связанные с импичментом и так далее. Я думаю, что в ближайшее время мы должны получить даты визита. И я абсолютно уверен, что это будет исторический визит президента Зеленского в Соединенные Штаты", - убежден он.

Помощник президента Украины вновь указал, что "всё, что связано с разговорами вокруг "Бурисмы", вмешательства в выборы, к нам, к президенту Зеленскому не имеет никакого отношения".

"Это всё происходило до нас, и мы получили это в наследство. И та принципиальная, честная искренняя позиция президента, которую он занял, я точно знаю, вызывает огромное уважение, как со сторон республиканцев, так и со стороны демократов", - подчеркнул Ермак.