Помощник Зеленского Ермак отмечает, что у него нет конкуренции с главой Офиса президента Богданом

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подчеркивает, что у него уважительные рабочие отношения со всеми членами команды главы государства и нет никакой конкуренции с руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

"Мне кажется, это немного некорректная постановка вопроса. У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения", - сказал он в интервью программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24", отвечая на вопрос о том, есть ли у него конфликт с Богданом.

Ермак отметил, что сейчас в СМИ распространяется много дезинформации, различных слухов и разговоров, что "иногда забавно читать о себе какие-то вещи".

Отвечая на вопрос о том, насколько едина команда Зеленского, Ермак привел пример последней встречи президента с фракцией "Слуги народа" накануне начала голосования по правкам в законопроект о рынке земли.

"Я в очередной раз увидел, что человеком, вокруг которого сегодня действительно собираются все силы и который является вот этим магнитом, является президент. Поэтому я вам могу сказать, что вокруг президента сегодня находятся те люди, которые действительно пришли с президентом, это разные люди, но их всех объединяет один человек. Это очень важно", - подчеркнул он.