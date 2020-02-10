Политика

22:03 10.02.2020

Помощник Зеленского Ермак отмечает, что у него нет конкуренции с главой Офиса президента Богданом

2 мин читать
Помощник Зеленского Ермак отмечает, что у него нет конкуренции с главой Офиса президента Богданом

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подчеркивает, что у него уважительные рабочие отношения со всеми членами команды главы государства и нет никакой конкуренции с руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

"Мне кажется, это немного некорректная постановка вопроса. У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения", - сказал он в интервью программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24", отвечая на вопрос о том, есть ли у него конфликт с Богданом.

Ермак отметил, что сейчас в СМИ распространяется много дезинформации, различных слухов и разговоров, что "иногда забавно читать о себе какие-то вещи".

Отвечая на вопрос о том, насколько едина команда Зеленского, Ермак привел пример последней встречи президента с фракцией "Слуги народа" накануне начала голосования по правкам в законопроект о рынке земли.

"Я в очередной раз увидел, что человеком, вокруг которого сегодня действительно собираются все силы и который является вот этим магнитом, является президент. Поэтому я вам могу сказать, что вокруг президента сегодня находятся те люди, которые действительно пришли с президентом, это разные люди, но их всех объединяет один человек. Это очень важно", - подчеркнул он.

Теги: #конкуренция #украина #богдан #ермак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:20 10.02.2020
Ермак: имя Кличко может еще много принести Украине, а решение по главам госадминистраций принимает только президент Зеленский

Ермак: имя Кличко может еще много принести Украине, а решение по главам госадминистраций принимает только президент Зеленский

23:01 10.02.2020
Помощник Зеленского Ермак считает, что замглавы администрации Путина Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков

Помощник Зеленского Ермак считает, что замглавы администрации Путина Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков

22:30 10.02.2020
Задержание фигуранта симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Гафарова в СИЗО может угрожать его жизни

Задержание фигуранта симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Гафарова в СИЗО может угрожать его жизни

22:17 10.02.2020
Ермак ожидает, что дата визита Зеленского в США станет известна в ближайшее время, и это будет исторический визит

Ермак ожидает, что дата визита Зеленского в США станет известна в ближайшее время, и это будет исторический визит

09:09 10.02.2020
Гончарук заявляет, что советуется с Богданом и Ермаком при принятии кадровых решений в правительстве

Гончарук заявляет, что советуется с Богданом и Ермаком при принятии кадровых решений в правительстве

08:16 08.02.2020
Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин

Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин

07:29 08.02.2020
Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

05:36 08.02.2020
Крымская прокуратура объявила о подозрении двум участникам "самообороны Крыма", которые якобы несли службу на одном из блокпостов

Крымская прокуратура объявила о подозрении двум участникам "самообороны Крыма", которые якобы несли службу на одном из блокпостов

04:36 08.02.2020
Рябошапка: Защита бизнеса и содействие росту инвестиций в экономику Украины – приоритет для прокуратуры

Рябошапка: Защита бизнеса и содействие росту инвестиций в экономику Украины – приоритет для прокуратуры

03:37 08.02.2020
Полиция установила личность распылившего газ во время акции под Харьковской ОГА

Полиция установила личность распылившего газ во время акции под Харьковской ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генпрокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии дела - заявление пресс-службы партии "Европейская солидарность"

СБУ передала лидерам Меджлиса на утверждение список по обмену удерживаемыми лицами с РФ - Джемилев

Министерская встреча в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции не планируется - Ишингер

Послы G7 подчеркивают, что назначение и увольнение руководства НАБУ и САП должно происходить в соответствии с законом Украины

Глава дипломатии ЕС обсудил в США конфликт в Украине, ближневосточную ситуацию, СВПД

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии дела - заявление пресс-службы партии "Европейская солидарность"

Потенциальный кандидат на пост лидера ХДС Лашет против сотрудничества с "АдГ"

Азербайджан не будет выполнять "требования" Совета Европы - Алиев

Правительство намерено продолжать политику низкой и стабильной инфляции

Украина должна продолжать делать свою домашнюю работу, чтобы достичь совместимости с НАТО

Меркель сожалеет о решении Крамп-Карренбауэр не баллотироваться на пост канцлера

После процесса по импичменту Трампа поддержка США Украины будет только расти - Хербст

Гончарук обсудил с послом Канады расширение соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций, упрощение визового режима

Сандерс упрочил лидерство в опросах в Нью-Гэмпшире накануне праймериз демократов

Кабмин выделил 818 млн грн на финансирование реформы госуправления в 2020г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА