Потенциальный кандидат на пост лидера ХДС Лашет против сотрудничества с "АдГ"

Потенциальный кандидат на пост лидера Христианско-демократического союза (ХДС), премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет высказался категорически против сотрудничества с "Альтернативой для Германии".

"События в Тюрингии взволновали в Германии многих людей и для ХДС должно быть ясно: не может быть никакого сотрудничества с "Альтернативой для Германии", - заявил Лашет. Немецкие эксперты называют его кандидатуру на пост лидера ХДС одной из возможных.

По словам Лашета, с "Альтернативой для Германии" не может быть "никакой кооперации, никакого терпения, никакой коалиции, никаких переговоров".

"Это партия, которая находится вне большого конституционного радиуса Германии. Мы будем с ней бороться, курс ХДС должен оставаться курсом центра. Никто не может становиться председателем правительства с поддержкой голосов "Альтернативы", даже случайно", - считает Лашет.

При этом он ничего не сказал о сотрудничестве с "Левыми", в то время как нынешний лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр отвергает и такую перспективу.

Политик не сказал, планирует ли он выдвигаться на пост председателя партии, но и не исключил такой возможности.

Ранее в понедельник стало известно, что министр обороны Германии, глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ и также планирует отказаться от должности главы партии. Как заявила политик, она сделает это сразу, как только будет найден новый кандидат на должность канцлера. Пост министра обороны при этом она сохранит.

Решение политик приняла после скандала в Тюрингии: там, на выборах земельного премьер-министра, за кандидатуру представителя Свободной демократической партии Германии СвДП проголосовали представители правой "Альтернативы для Германии" и ее собственной партии.