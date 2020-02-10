Политика

18:33 10.02.2020

Правительство намерено продолжать политику низкой и стабильной инфляции

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Правительство намерено продолжать политику низкой и стабильной инфляции

Кабинет министров намерен продолжать политику низкой и стабильной инфляции, что дает основания Нацбанку продолжать снижать процентные ставки в ближайшие месяцы, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Низкая и контролированная инфляция – это залог экономического роста в долгосрочном периоде и условие для низких номинальных и реальных процентных ставок. В экономической истории почти нет примеров стабильного экономического роста высокими темпами при значительной инфляции. Поэтому правительство и в дальнейшем будет поддерживать политику низкой и стабильной инфляции как необходимого предусловия для экономического роста", – написал Милованов в Facebook в понедельник.

"На сегодня инфляция опустилась ниже целевого диапазона инфляции НБУ и это дает все основания для продолжения снижения процентных ставок в ближайшие месяцы", – добавил министр.

Как сообщалось, инфляция в Украине в январе 2020 года составила 0,2% по сравнению с 1% в январе 2019 года, что привело к ее снижению в годовом измерении до 3,2% с 4,1%.

Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%.

Теги: #милованов #инфляция
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