Украина должна продолжать делать свою домашнюю работу, чтобы достичь совместимости с НАТО

Украина должна продолжать работу по достижению совместимости с НАТО, а Альянс - понять мечту Украины стать полноценным членом Трансатлантического сообщества, заявил экс-посол США в РФ Александр Вершбоу.

"Украина должна делать постоянные усилия, чтобы делать свое домашнее задание, продолжать свою работу, чтобы достичь совместимости с НАТО, и создать веские аргументы, так что НАТО будет сложно отказать", - сказал Вершбоу на пресс-брифинге в Киеве в понедельник.

"Думаю, что Украина сделала большой прогресс, США поддерживают ее усилия, НАТО поддерживает ее усилия. Теперь время подставить плечо и наконец-то понять украинскую мечту стать полноценным членом Трансатлантического сообщества, включая НАТО", - добавил он.