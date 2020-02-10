Меркель сожалеет о решении Крамп-Карренбауэр не баллотироваться на пост канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель сожалеет о решении Аннегрет Крамп-Карренбауэр не баллотироваться на пост канцлера от партии Христианско-демократический союз.

"Я приняла это решение к сведению, сожалею о нем. Я думаю, что оно далось Аннегрет Крамп-Карренбауэр нелегко. Я благодарю ее за готовность и дальше сопровождать процесс поиска кандидатуры на пост канцлера и дальше в качестве председателя партии", - сказала Меркель журналистам в Берлине в понедельник.

Ранее в понедельник стало известно, что министр обороны Германии, глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ и также планирует отказаться от должности главы партии. Как заявила политик, она сделает это сразу, как только будет найден новый кандидат на должность канцлера. Пост министра обороны при этом она сохранит.

Решение политик приняла после скандала в Тюрингии: там, на выборах земельного премьер-министра, за кандидатуру представителя Свободной демократической партии Германии СвДП проголосовали представители правой "Альтернативы для Германии" и ее собственной партии. Крамп-Карренбауэр отвергает возможность сотрудничества ХДС как с правой "Альтернативой", так и с "Левыми".