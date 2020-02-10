Политика

17:50 10.02.2020

Меркель сожалеет о решении Крамп-Карренбауэр не баллотироваться на пост канцлера

1 мин читать
Меркель сожалеет о решении Крамп-Карренбауэр не баллотироваться на пост канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель сожалеет о решении Аннегрет Крамп-Карренбауэр не баллотироваться на пост канцлера от партии Христианско-демократический союз.

"Я приняла это решение к сведению, сожалею о нем. Я думаю, что оно далось Аннегрет Крамп-Карренбауэр нелегко. Я благодарю ее за готовность и дальше сопровождать процесс поиска кандидатуры на пост канцлера и дальше в качестве председателя партии", - сказала Меркель журналистам в Берлине в понедельник.

Ранее в понедельник стало известно, что министр обороны Германии, глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ и также планирует отказаться от должности главы партии. Как заявила политик, она сделает это сразу, как только будет найден новый кандидат на должность канцлера. Пост министра обороны при этом она сохранит.

Решение политик приняла после скандала в Тюрингии: там, на выборах земельного премьер-министра, за кандидатуру представителя Свободной демократической партии Германии СвДП проголосовали представители правой "Альтернативы для Германии" и ее собственной партии. Крамп-Карренбауэр отвергает возможность сотрудничества ХДС как с правой "Альтернативой", так и с "Левыми".

Теги: #карренбауэр #меркель #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:15 10.02.2020
Место преемника Меркель снова вакантно

Место преемника Меркель снова вакантно

16:34 05.02.2020
В МИД Украины осудили незаконную поездку немецких политиков на временно оккупированные территории на Донбассе

В МИД Украины осудили незаконную поездку немецких политиков на временно оккупированные территории на Донбассе

15:31 03.02.2020
Меркель готова к изменениям в соглашение о Brexit при необходимости

Меркель готова к изменениям в соглашение о Brexit при необходимости

14:20 01.02.2020
Москва отказала в промежуточной посадке спецрейсу ФРГ из Китая

Москва отказала в промежуточной посадке спецрейсу ФРГ из Китая

11:32 29.01.2020
Три новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Баварии

Три новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Баварии

11:12 29.01.2020
Германия передала украинским пограничникам оснащение для Центра проверки документов

Германия передала украинским пограничникам оснащение для Центра проверки документов

20:58 28.01.2020
Парламент Украины должен создать фундамент для выполнения Минских соглашений

Парламент Украины должен создать фундамент для выполнения Минских соглашений

12:25 28.01.2020
Мужчина в Германии заразился коронавирусом на рабочем семинаре от китаянки - Минздрав Баварии

Мужчина в Германии заразился коронавирусом на рабочем семинаре от китаянки - Минздрав Баварии

18:35 24.01.2020
Убивший в Германии шестерых человек стрелял по своим родственникам - полиция

Убивший в Германии шестерых человек стрелял по своим родственникам - полиция

00:12 23.01.2020
Мининфраструктуры Украины и германская DB подписали меморандум о возможном стратегическом партнёрстве с "Укрзализныцей"

Мининфраструктуры Украины и германская DB подписали меморандум о возможном стратегическом партнёрстве с "Укрзализныцей"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава дипломатии ЕС обсудил в США конфликт в Украине, ближневосточную ситуацию, СВПД

Зеленский просит Ватикан помочь в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе

Зеленский просил Папу Римского помочь с освобождением украинских пленных на Донбассе, Крыму и РФ

Начался официальный визит Зеленского в Ватикан

Глава профильного комитета Рады предложил внести в парламент законопроект о криминализации основных преступлений по международному праву

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство намерено продолжать политику низкой и стабильной инфляции

Украина должна продолжать делать свою домашнюю работу, чтобы достичь совместимости с НАТО

После процесса по импичменту Трампа поддержка США Украины будет только расти - Хербст

Гончарук обсудил с послом Канады расширение соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций, упрощение визового режима

Сандерс упрочил лидерство в опросах в Нью-Гэмпшире накануне праймериз демократов

Кабмин выделил 818 млн грн на финансирование реформы госуправления в 2020г

Еврокомиссар Варгеи в рамках визита в Украину проведет ряд встреч, в том числе с Зеленским

Зеленский подписал закон об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп при градостроительстве

СБУ передала лидерам Меджлиса на утверждение список по обмену удерживаемыми лицами с РФ - Джемилев

В Раде зарегистрирован законопроект "О военно-консалтинговой деятельности" с запретом работать в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА