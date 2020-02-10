Гончарук обсудил с послом Канады расширение соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций, упрощение визового режима

Премьер-министр Алексей Гончарук обсудил с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой расширение соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций, а также упрощение визового режима для украинцев.

"Встретился с госпожой послом Канады Ларисой Галадзой. Обсудили расширение соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций, упрощение визового режима для украинцев после визита оценочной миссии в мае, а также просмотр EDC инвестиционной деятельности по Украине", - написал Гончарук в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Глава правительства отметил, что технические консультации на уровне экспертов по расширению соглашения о свободной торговле уже завершены, Теперь стороны должны начать формальные переговоры.

"Важно, чтобы соответствующие директивы от правительства Канады и президента Украины были получены в ближайшие недели", - подчеркнул премьер.

Кроме того, Украина уже в мае текущего года ожидает приезда специальной оценочной миссии Департамента иммиграции Канады. "Наше правительство предоставит ей максимальное содействие, поэтому надеемся, что уже в ближайшем будущем мы будем иметь положительные результаты на пути к украинско-канадского безвиза", - заявил Гончарук.

Премьер-министр также обсудил с послом пересмотр инвестиционной политики EDC (Export Development Canada) и разблокирование поддержки канадского бизнеса в рамках его инвестиционной деятельности в Украине.

Среди прочего, стороны обсудили соглашение о мобильности молодежи и углубление сотрудничества в рамках программ, функционирующих при поддержке канадского правительства - EDGE и Surg, в сферах стратегических коммуникаций, приватизации и создания единой телефонной "горячей линии" экстренной помощи "112".