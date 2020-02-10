Сандерс упрочил лидерство в опросах в Нью-Гэмпшире накануне праймериз демократов

Сенатора Берни Сандерса готовы поддержать на предстоящих праймериз в штате Нью-Гэмпшир 25% сторонников демократов, говорится в понедельник в опросе центра общественного мнения университета Массачусетс-Лоуэлл.

Этот показатель на 2 п.п. выше, чем неделей ранее.

Второе место в опросе занял бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич (17%). Он добавил 5 п.п. по сравнению с опросом прошлой недели. Сенатор Элизабет Уоррен и бывший вице-президент США Джо Байден, напротив, утрачивают популярность в Нью-Гэмпшире. За них готовы проголосовать 15% и 14% опрошенных соответственно. Уоррен по сравнению с прошлой неделей потеряла 4 п.п., а Байден - 8 п.п.

Праймериз в штате Нью-Гэмпшир пройдут 11 февраля. Это второе внутрипартийное голосования у демократов. По итогам цикла таких голосований определится кандидат в президенты США от Демократической партии.

Первые внутрипартийные выборы прошли в штате Айова на прошлой неделе в форме кокусов. Тогда Пит Буттиджич и Берни Сандерс получили почти равную долю голосов: 26,2% и 26,1% соответственно.

Первые этапы внутрипартийных выборов в США важны, так как позволяют определить лидеров президентской гонки, а также - тех, кому нет смысла продолжать участие в борьбе. Кроме того, их считают индикатором того, у кого из кандидатов больше шансов в итоге добиться выдвижения кандидатом в президенты от своей партии.

Опрос было проведен 4-7 февраля среди 440 сторонников Демократической партии, которые, вероятно, примут участие в голосовании, запланированном на 11 февраля.