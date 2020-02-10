Кабмин выделил 818 млн грн на финансирование реформы госуправления в 2020г

Кабинет министров выделил 818 млн грн из запланированных в госбюджете-2020 1,06 млрд грн на финансирование реформы государственного управления

Согласно соответствующему распоряжению правительства от 29 января, опубликованному на "Урядовом портале", финансирование реформы в секретариате Кабмина составит 79,5 млн грн из указанной суммы, в Минсоцполитики - 71 млн грн, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства – 67 млн грн, в Министерство здравоохранения – 62,9 млн грн, Минцифры - 62 млн грн.