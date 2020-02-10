Политика

14:43 10.02.2020

Еврокомиссар Варгеи в рамках визита в Украину проведет ряд встреч, в том числе с Зеленским

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Еврокомиссар Варгеи в рамках визита в Украину проведет ряд встреч, в том числе с Зеленским

Украина станет первой страной Восточного партнерства Европейского Союза, которую посетит европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи, визит которого состоится 11-12 февраля.

"Во время моего визита я буду обсуждать всестороннюю поддержку ЕС, которая выходит далеко за рамки только финансовой поддержки и технической помощи. Мой визит в Украину также будет способствовать нашим обсуждениям на предстоящем в марте Совете ЕС по иностранным делам", - приводит слова Варгеи пресс-служба Европейской комиссии в понедельник.

В преддверии визита Варгеи заверил: "Украина является не только близким соседом Европейского Союза, но и ключевым партнером".

"Украина продолжает добиваться прогресса во многих реформах. Однако необходимо продолжать работу, особенно в области верховенства права и борьбы с коррупцией - ключевых областях экономического развития", - заявил он.

Кроме того, еврокомиссар отметил, что предпринятые Украиной шаги проложили путь к встрече в "нормандском формате" в декабре прошлого года. При этом Варгеи подчеркнул, что "нормандский формат" является "важнейшим элементом, который поддерживает ЕС с тем, чтобы внести вклад в достижение устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины".

Так, предусматривается, что еврокомиссар встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, спикером парламента Дмитрием Разумковым, премьер-министром Алексеем Гончаруком, вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и главой МИД Вадимом Пристайко. Кроме того, Варгеи встретится с парламентским комитетом по интеграции Украины с Европейским союзом.

Он также примет участие в церемонии возложения свечей к Мемориалу Небесной сотни и встретится с представителями организаций гражданского общества, а также представителями национальных меньшинств.

В рамках визита будет подписано Соглашение о поддержке ЕС электронного управления и цифровой экономики.

Теги: #ес #еврокомиссия #зеленский #оливер_варгеи
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