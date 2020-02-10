Политика

13:54 10.02.2020

СБУ передала лидерам Меджлиса на утверждение список по обмену удерживаемыми лицами с РФ - Джемилев

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СБУ передала лидерам Меджлиса на утверждение список по обмену удерживаемыми лицами с РФ - Джемилев

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев сообщил, что Служба безопасности Украины передала лидерам Меджлиса на утверждение список лиц для обмена удерживаемыми лицами с РФ

"Нам СБУ передали весь этот список на утверждение. У нас есть свои приоритеты, кого освобождать в первую очередь. Мы считаем, что сначала должны выйти наши соотечественники, получившие в российских судах наибольшие сроки – по 15-17 лет, совершенно дикие, за какую-то литературу. Там есть те, кто сидит под домашним арестом, подпиской о невыезде – они подлежат обмену уже в последнюю очередь, поскольку страдают гораздо меньше, чем сидящие в лагерях", - сказал Джемилев в интервью интернет-изданию "Радио Свобода", опубликованном в понедельник.

Он подчеркнул, что идет процесс, рассматривается каждая фамилия. "Так или иначе, когда весь наш обменный запас будет исчерпан, мы будем вынуждены требовать освобождения наших людей, наверное, уже на другой основе", - добавил Джемилев.

Как сообщалось, 30 января помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона уже подготовила списки для нового обмена удерживаемых лиц и с Российской Федерацией, и с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"На сегодняшний день трек по обмену, о котором шла речь во время разговора Зеленского и Путина по телефону 31 декабря, обрабатывается. Подготовлены списки и по обмену с Российской Федерацией, и по обмену с ОРДЛО", - сказал он на встрече с журналистами.

Ермак отметил, что список на обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО 29 января был передан украинской стороной на заседании Трехсторонней контактной группы.

Теги: #крым #обмен #сбу #джемилев
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